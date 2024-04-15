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15.04.2024  08:50   Віталій Хінєвіч

Рятувальники ліквідували 4 пожежі, які ворог спричинив у Харківській області

Протягом доби з 14 по 15 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Вдень ворог завдав удару по с. Лиман Чугуївського району Харківської області. В результаті обстрілів зазнав пошкоджень приватний сектор. На території однієї з житлових осель сталася пожежа на площі 50 кв.м. Вогнеборці гасили пожежу під загрозою постійних обстрілів. Постраждалих та загиблих немає.
 
Пізніше окупанти завдали масованих артилерійських ударів по прифронтовим населеним пунктах Куп'янщини. В результаті обстрілів сталося 2 пожежі у лісових масивах на околиці сіл Курилівка та Подоли Куп’янського району. На час прибуття вогнеборців до с. Курилівка лісова пожежа встигла розповсюдитись на площу близько 0,5 га. А у с. Подоли площа загоряння складала близько 200 кв.м. О 19:20 усі осередки займання були ліквідовані.
 
За добу рятувальники загасили 15 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 7,5 га. Залучались підрозділи ДСНС та вогнеборці місцевих і добровільних пожежних команд.
 
Внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету постраждав 64-річний чоловік. Подія трапилась на березі водосховища поблизу с. Мартове Чугуївського району. За попередніми даними, під час риболовлі чоловік наступив на протипіхотну міну та підірвався. З множинними уламковими пораненнями правої ноги у тяжкому стані бригадою екстреної медичної допомоги потерпілого ушпиталено до лікарні.
 
За цей період рятувальниками здійснено 44 оперативних виїзди, з яких:
 
  • 33 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких спричинені ворожими обстрілами;
  • 2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 5 – на допомогу населенню;
  • 4 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці Харківщини показали, як загарбники нищать обстрілами мирні селища.

Тэги:  агрессия россии, харків
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