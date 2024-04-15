15.04.2024 08:20 Віталій Хінєвіч
Постраждалі та загиблі від обстрілів: Харківщина на ранок 15 квітня
Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини.
ХОВА
Під вогнем знаходився: Лиман, Івашки, Шестакове та ін. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Слатине, Вовчанськ, Купʼянськ, Подоли, Петропавлівка, Кислівка.
16:20 с. Кругляківка Куп'янського району. Відбувся обстріл УМПБ – Д30. Пошкоджено 1 житловий будинок, автомобіль.
16:17 Харківський район, с. Слатине. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватне підприємство. Також пошкоджено скління 12 вікон багатоквартирного житлового будинку та вибито вікна у приватному житловому будинку. Постраждала 51-річна жінка.
15:45 відбувся обстріл БПЛА "Ланцет" с. Шестакове Чугуївського району. Пошкоджені 2 автомобілі.
14:30 Богодухівський район с. Івашки внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено 2 приватні будинки, 1 господарча споруда.
Чугуївський р-н, с. Мартове. 64-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Госпіталізований.
14 квітня 10:45 с. Мала Вовча Чугуївського району. Внаслідок скидання боєприпасів з дрона загинула 57-річна жінка. Інформація щодо руйнувань не надходила.
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