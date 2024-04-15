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15.04.2024  08:00   Віталій Хінєвіч

Ворог обстрілював Харківську область

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти: Слатине, Вовчанськ, Куп’янськ, Подоли, Петропавлівка, Кислівка Харківської області.
 
Під артилерійським вогнем були близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
 
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники гасили пожежу у обстріляному ворогом будинку під Харковом.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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