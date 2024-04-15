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15.04.2024  09:15   Віталій Хінєвіч

Порушників ПДР виявили у Харківській області

Правоохоронці притягнули до відповідальності порушників правил дорожнього руху.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
За минулі вихідні патрульні опрацювали 526 викликів, виявили 37 водіїв з ознаками сп'яніння, виявили 14 осіб, які мали, ймовірно, наркотичні речовини, зафіксували 645 адмінправопорушень, з яких 551 за порушення ПДР.
 
Також інспектори притягнули до відповідальності 146 пішоходів за порушення ними ПДР.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники ліквідували 4 пожежі, які ворог спричинив у Харківській області.
 
Тэги:  події, харків
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