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17.04.2024  08:55   Віталій Хінєвіч

У Харківській області рятувальники гасили пожежі, що виникли через обстріли

Протягом доби з 16 по 17 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
За добу ворог спричинив 2 пожежі в Богодухівському і Харківському районах області. 
 
Всередині дня ворожа авіація скинула авіабомби на селище Золочів. Одна з них вибухнула біля адміністративної будівлі, спричинивши пожежу бувшої у вжитку картонної тари на площі 5 кв.м. Двоє цивільних людей отримали травми.
 
Вже 17 квітня близько 00:30 окупанти обстріляли прикордонне селище Козача Лопань Дергачівської громади. На одному з приватних подвір’їв зайнявся автомобільний причіп та господарчі речі. Постраждалих немає.
 
Двічі рятувальники проводили перевірку територій населених пунктів, обстріляних ворогом.
 
У селищі Золочів виявлені пошкодження 2-х приватних домоволодінь та лінії електромереж. А в селищі Борова – 5-ти адміністративних будівель та 3-х приватних будинків. Постраждалих в обох випадках не зафіксовано.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 72 одиниці вибухонебезпечних предметів.
 
За цей період рятувальниками здійснено 26 оперативних виїзди, з яких:
 
  • 12 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожими обстрілами;
  • 3 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 2 – на перевірку територій після обстрілів;
  • 7 – на допомогу населенню;
  • 2 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини.

Тэги:  агрессия россии, харків
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