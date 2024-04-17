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17.04.2024  08:15   Віталій Хінєвіч

У «Харківобленерго» розповіли про ситуацію зі світлом

Оперативну інформацію станом на ранок 17 квітня представили енергетики, передає РЕДПОСТ .

 
У Харкові застосовуються графіки погодинних відключень, які були оприлюднені напередодні. 
 
У Харківській області окрім погодинних відключень уведено додаткові обмеження електропостачання для усунення наслідків аварійної ситуації.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, про нові графіки відключень електрики в Харкові та області.
 
Тэги:  жкг, харків
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