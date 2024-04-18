18.04.2024 11:20 Віталій Хінєвіч

У Харкові з початку місяця усунули понад 220 витоків газу

У квітні Харківська міська філія «Газмережі» проводить технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж харківських багатоповерхівок, передає РЕДПОСТ .

З початку місяця газовики вже обстежили 172 багатоповерхівки в м. Харків де виявили та усунули понад 220 витоків газу. У квітні кількість обстежених будинків сягне майже 260 багатоповерхівок.

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж – це система планово-попереджувальних робіт, які включають:

випробування систем на щільність;

перевірку на герметичність з’єднань газопроводів і газового обладнання;

обстеження систем газопостачання, запірних пристроїв, газовикористовуючого обладнання, призначеного виключно для опалення місць загального користування;

усунення виявлених витоків газу з повторною перевіркою газових мереж на герметичність.

Послуга з технічного обслуговування виконується на договірних умовах між замовником та виконавцем. Відповідно плата за роботи буде нараховуватись раз на 3 або 5 років. Періодичність виконання робіт залежить від того, як давно експлуатуються газові мережі для доставки газу. Якщо цей термін менше 25 років, газові мережі потрібно обслуговувати раз на 5 років. Якщо більше 25 років – раз на 3 роки.

Під час проведення робіт з технічного обслуговування багатоповерхівок - тимчасово буде обмежено газопостачання.

Графіки проведення технічного обслуговування розміщено на офіційному сайті Харківської міської філії «Газмережі».

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Раніше РЕДПОСТ писав, що обмеження у споживанні електроенергії діють на Харківщині.