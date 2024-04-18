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18.04.2024  12:00   Віталій Хінєвіч

На шкільному автобусі возив окупантів на ротацію: на Харківщині затримали колаборанта

Служба безпеки затримала ще одного колаборанта, який співпрацював з рф у період боїв за Харків.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, зловмисником виявився 59-річний водій шкільного автобуса із селища Козача Лопань. Після захоплення громади він запропонував загарбникам свою допомогу у війні проти України.
 
За даними слідства, фігурант возив російських військових на ротацію із прифронтового селища до Бєлгорода та у зворотному напрямку.
 
Для «рейсів» колаборант використовував шкільний автобус сільради, який він паркував на подвір’ї власного помешкання.
 
Також він перевозив з росії зброю та боєприпаси для окупаційних угруповань рф, які воювали на передовій під Харковом.
 
Перед «виїздом» він перефарбував транспорт у зелений колір та намалював на ньому російську символіку. Пізніше, тікаючи із Харківщини від контрнаступу Сил оборони, загарбники забрали у колаборанта автобус, щоб вивезти свій особовий склад і озброєння.
 
При цьому зловмисник після деокупації району переховувався у сусідньому селищі і тим самим намагався уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.
 
За матеріалами Служби безпеки затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).
 
Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.
 
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури.
 
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Тэги:  агрессия россии, харків
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