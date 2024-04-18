18.04.2024 12:00 Віталій Хінєвіч
На шкільному автобусі возив окупантів на ротацію: на Харківщині затримали колаборанта
Служба безпеки затримала ще одного колаборанта, який співпрацював з рф у період боїв за Харків.
Як повідомляє РЕДПОСТ,
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на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, зловмисником виявився 59-річний водій шкільного автобуса із селища Козача Лопань. Після захоплення громади він запропонував загарбникам свою допомогу у війні проти України.
За даними слідства, фігурант возив російських військових на ротацію із прифронтового селища до Бєлгорода та у зворотному напрямку.
Для «рейсів» колаборант використовував шкільний автобус сільради, який він паркував на подвір’ї власного помешкання.
Також він перевозив з росії зброю та боєприпаси для окупаційних угруповань рф, які воювали на передовій під Харковом.
Перед «виїздом» він перефарбував транспорт у зелений колір та намалював на ньому російську символіку. Пізніше, тікаючи із Харківщини від контрнаступу Сил оборони, загарбники забрали у колаборанта автобус, щоб вивезти свій особовий склад і озброєння.
При цьому зловмисник після деокупації району переховувався у сусідньому селищі і тим самим намагався уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.
За матеріалами Служби безпеки затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).
Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури.
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