    
Главная Новини Харкова ЖКГ КП «Харківводоканал» провело планові роботи на водопровідній насосній станції
18.04.2024  12:25   Віталій Хінєвіч

КП «Харківводоканал» провело планові роботи на водопровідній насосній станції

На комунальному підприємстві «Харківводоканал» докладають усіх зусиль для підвищення надійності роботи об'єктів водопостачання, передає РЕДПОСТ .

 
Як повідомив сьогодні, 18 квітня, начальник управління артезіанського водопроводу та насосних станцій Олександр Черняєв, напередодні були завершені планові роботи на технологічному та електротехнічному обладнанні на водопровідній насосній станції, яка обслуговує мешканців Немишлянського та Слобідського районів.
 
«Завчасно підготувалися до відповідальних заходів та оперативно зробили все заплановане. Насамперед це посприяє надійній роботі станції під час аварійних ситуацій пов'язаних з перебоями в енергопостачанні.
 
Також своєчасно сповістили харків'ян про можливі перебої з водопостачанням на час ремонту, проте знайшли можливість забезпечити подачу води на зниженому тиску більшості жителів районів. Подібні планово-попереджувальні роботи проведемо і на інших об'єктах, а тому сподіваємось на повне порозуміння містян у цьому важливому питанні», - зазначив Олександр Черняєв.
 
Також він нагадав про актуальну необхідність харків'янам завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові з початку місяця усунули понад 220 витоків газу.
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.04 ЖКГ У Харківській області застосовуються графіки аварійних відключень світла 18.04 ЖКГ У Харкові з початку місяця усунули понад 220 витоків газу 18.04 ЖКГ Обмеження у споживанні електроенергії діють на Харківщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 