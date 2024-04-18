18.04.2024 12:25 Віталій Хінєвіч

КП «Харківводоканал» провело планові роботи на водопровідній насосній станції

На комунальному підприємстві «Харківводоканал» докладають усіх зусиль для підвищення надійності роботи об'єктів водопостачання, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив сьогодні, 18 квітня, начальник управління артезіанського водопроводу та насосних станцій Олександр Черняєв, напередодні були завершені планові роботи на технологічному та електротехнічному обладнанні на водопровідній насосній станції, яка обслуговує мешканців Немишлянського та Слобідського районів.

«Завчасно підготувалися до відповідальних заходів та оперативно зробили все заплановане. Насамперед це посприяє надійній роботі станції під час аварійних ситуацій пов'язаних з перебоями в енергопостачанні.

Також своєчасно сповістили харків'ян про можливі перебої з водопостачанням на час ремонту, проте знайшли можливість забезпечити подачу води на зниженому тиску більшості жителів районів. Подібні планово-попереджувальні роботи проведемо і на інших об'єктах, а тому сподіваємось на повне порозуміння містян у цьому важливому питанні», - зазначив Олександр Черняєв.

Також він нагадав про актуальну необхідність харків'янам завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові з початку місяця усунули понад 220 витоків газу.