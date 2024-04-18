18.04.2024 13:00 Віталій Хінєвіч
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 18 квітня 2024 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2104 вакансій.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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Фахівець із комп'ютерної графіки (дизайну) – 20 000 грн.
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Машиніст тепловоза – 18 200 грн.
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Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності – 15 000 грн.
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Робітник з благоустрою – 13 800 грн.
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Судовий розпорядник – 12 880 грн.
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Фахівець з питань цивільного захисту – 12 220 грн.
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Фахівець з фінансово-економічної безпеки – 12 190 грн.
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Провідник пасажирського вагона – 12 000 грн.
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Репетитор з вокалу – 11 950 грн.
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Модельєр-конструктор – 11 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості необхідно звертатися у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за номерами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти на сайті.
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