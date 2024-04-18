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18.04.2024  13:30   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці показали наслідки обстрілу Харківської області

Протягом минулої доби військові рф наносили удари по населених пунктах Чугуївського та Куп'янського районів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
18 квітня близько 00:37 стався ворожий обстріл Курилівської громади. Пошкоджено об єкт цивільної інфраструктури. 
 
17 квітня близько 15:45 авіабомбою ФАБ-250 ворог наніс удар по селищу Кіндрашівка. Внаслідок обстрілу пошкоджені домоволодіння та корівник. Сталося займання сухостою.
 
 
У селі Гатище харківські слідчі провели додатковий огляд місця події, яке ворог обстріляв вранці 16 квітня. Пошкоджено будинок, сарай, трактор.
 
 
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. 
 
 
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки затримала ще одного колаборанта, який співпрацював з рф у період боїв за Харків.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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