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18.04.2024  13:45   Віталій Хінєвіч

У Харківській області застосовуються графіки аварійних відключень світла

Дефіцит електроенергії спричинений пошкодженнями, які росіяни завдали ракетними та дроновими ударами по українським електростанціям.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
Зазначається, що через дефіцит електроенергії в об'єднаній енергосистемі України станом на 13:30 у Харкові та Харківській області окрім погодинних застосовані також графіки аварійних відключень.
 
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У свою чергу, в Укренерго повідомили, що дефіцит електроенергії в Україні наявний сьогодні в енергосистемі протягом майже всієї доби. Він спричинений пошкодженнями, які росіяни завдали ракетними та дроновими ударами по українським електростанціям.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що КП «Харківводоканал» провело планові роботи на водопровідній насосній станції.
 
 
Тэги:  жкг, харків
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