18.04.2024 09:30 Віталій Хінєвіч

"Щоб люди нервували", - Ігор Терехов розповів про ворожу тактику ІПСО

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону зазначив, що ворог веде також інформаційну війну, щоб викликати у людей поганий емоційний стан, передає РЕДПОСТ .



"Щоб люди нервували", - Ігор Терехов розповів про ворожу тактику ІПСО



За його словами харків'янам приходили повідомлення про патову ситуацію, що склалася навколо міста.

«Це фейки. Нам треба сьогодні розвінчувати їх, оскільки ми розуміємо, що росіяни ведуть також і інформаційний фронт. Дуже важливо, щоб люди розуміли, що це фейки», - сказав Ігор Терехов.

Ігор Терехов додав, що вже не перший випадок, коли ворог розповсюджує неправдиву інформацію.

«З перших днів також був активний інформаційний фронт, який вів наш ворог. Люди вже звикли, проте дуже важливо, щоб засоби масової інформації розвінчували всі фейки. Щоб люди розуміли, що сьогодні немає підстав для евакуації Харкова, немає того, щоб людинервували.

Однак наш ворог використовує цю тактику, щоб люди нервували і мали поганий емоційний стан», - зазначив Ігор Терехов.

Водночас він додав, що ситуація стабільна, місто продовжує працювати.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов розповів, які райони Харкова підлягають відновленню після обстрілів.