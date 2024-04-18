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18.04.2024  09:05   Віталій Хінєвіч

Фахівці відновили газопостачання у населених пунктах Куп'янського району

Харківська філія «Газмережі» відновила газопостачання до дев’яти населених пунктів Куп’янського району, які залишились без енергоносія у першій декаді квітня, передає РЕДПОСТ .

 
Не зважаючи на постійні обстріли ворогом території громади, куп’янські газовики у максимально-стислі терміни повернули подачу газу у 14,7 тис. будинків селищ та сіл району.
 
Одночасно чергових ворожих ударів зазнала інфраструктура Харківського району.
 
Через перебиття газопроводу середнього тиску, росіяни залишили без газу майже 400 домівок у одному з селищ Дергачівської громади. Наразі дергачівські газовики Харківської філії «Газмережі» завершили ремонт пошкодженої мережі.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова за тиждень виконали понад 1100 ремонтів на внутрішньобудинкових системах.
 
Тэги:  жкг, харків
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