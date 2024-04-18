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18.04.2024  08:45   Віталій Хінєвіч

Обстріли та руйнування: Харківщина на ранок 18 квітня

Окупанти протягом доби завдали артилерійських та мінометних ударів по 22 населених пунктах прикордоння Харківщини.


Фото надали у ХОВА
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Під обстрілами перебувала: Синьківка, Петропавлівка, Кислівка Купʼянського району. Застосовував керовані авіабомби із фугасними боєголовками, дрони із боєприпасами.  
00:07 18 квітня ворог завдав ударів по с. Подоли Купʼянського району. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок. Постраждалих немає.
 
О 16:17 17 квітня у с. Кіндрашівка Купʼянського району внаслідок обстрілу (ФАБ-250) горів дах господарчої споруди агрофірми. Пошкоджено перекриття та господарчу споруду. Також пошкоджені два приватні будинки. Постраждалих немає.
 
Ворог здійснив 4 безуспішні для нього атаки в районі Новосергіївки Купʼянського району.
 
Протягом доби вибухотехніки області розмінували 47,99 га та знищили 699 вибухонебезпечних предметів.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові та області рятувальники гасили масштабні пожежі.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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