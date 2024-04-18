18.04.2024 08:20 Віталій Хінєвіч

У Харкові та області рятувальники гасили масштабні пожежі

Протягом доби з 17 по 18 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Вдень росіяни завдали авіаудару по с/г підприємству в Куп’янському районі. Унаслідок бомбардування по території місцевого фермерського господарства сталися часткові руйнування та пожежа недіючої господарчої споруди.

Також зайнялась трава навколо ферми. Загальна площа пожежі склала близько 500 кв.м. Рятувальники оперативно ліквідували займання. За попередніми даними, на щастя, жертв та постраждалих немає.

О 17:44 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у виробничо-складській будівлі одного з підприємств у Новобаварському районі Харкова. До місця події за підвищеним номером виклику було направлено 9 пожежно-рятувальних підрозділів. До прибуття рятувальників ДСНС адміністрацією підприємства було евакуйовано 10 людей.

На час прибуття вогнеборців спостерігалось задимлення ззовні будівлі. Далі розвідкою встановлено, що горів утеплювач фасаду на площі 600 кв.м. Він знаходився під металевими листами, тому надзвичайникам довелось докласти значних зусиль, щоб дістатися осередків горіння та подати пожежні стволи саме туди. О 18:37 вогонь вдалось локалізувати, а о 19:31 повністю ліквідувати. На місці події працювало 9 одиниць техніки та 45 чоловік особового складу ДСНС. Постраждалих немає.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 61 одиницю вибухонебезпечних предметів.

За цей період рятувальниками здійснено 26 оперативних виїздів, з яких:

12 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожими обстрілами;

2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

9 – на допомогу населенню;

3 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вогнеборці гасять маштабну пожежу у Харкові.