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17.04.2024  19:37   

Вогнеборці гасять маштабну пожежу у Харкові (фото)

Полум'я охопило велику площу всередині 6-типоверхової будівлі у Харкові, евакуйовані люди.

Гасять маштабну пожежу рятувальники у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 17 квітня 2024 року о 17:44 стало відомо про пожежу у виробничо-складській будівлі одного з підприємств у Новобаварському районі Харкова. З повідомлення стало відомо про велику площу горіння та наявність всередині 6-типоверхової будівлі людей.
 
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Пожежу гасять 9 пожежно-рятувальних підрозділів. До прибуття рятувальників ДСНС адміністрацією підприємства було евакуйовано 10 людей. На час прибуття вогнеборців спостерігалось задимлення ззовні будівлі. Далі розвідкою встановлено, що горів утеплювач фасаду на площі 600 кв.м.
 
Гасять маштабну пожежу рятувальники у Харкові
 
Він знаходився під металевими листами, тому надзвичайникам довелось докласти значних зусиль, щоб дістатися осередків горіння та подати пожежні стволи саме туди.
 
Гасять маштабну пожежу рятувальники у Харкові
 
О 18:37 вогонь вдалось локалізувати. Наразі роботи з пожежогасіння тривають. На місці події працюють 9 одиниць техніки та 45 чоловік особового складу ДСНС. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про рятувальників, які гасили пожежу під обстрілом ворога на Харківщині.
 
Тэги:  пожежа, харків
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