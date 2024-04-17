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17.04.2024  20:03   Дмитро Колонєй

Загарбники чотири рази намагалися прорвати оборону ЗСУ на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 17 квітня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.

Намагалися чотири рази прорвати оборону ЗСУ на Харківщині загарбники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харківській області наступна бойова ситуація:
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. 
 
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  • На Куп’янському напрямку ворог 4 рази атакував наші позиції в районі населеного пункту Новосергіївка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Синьківка, Петропавлівка, Кислівка Харківської області.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 13 квітня 2024 року.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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