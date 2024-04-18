На Куп’янському напрямку ворог 4 рази атакував позиції ЗСУ

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.
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