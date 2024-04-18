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18.04.2024  08:00   Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку ворог 4 рази атакував позиції ЗСУ

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
На Куп’янському напрямку ворог 4 рази атакував позиції ЗСУ в районі населеного пункту Новосергіївка Харківської області.
 
Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
 
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнав населений пункт Синьківка Харківської області.
 
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Тэги:  агрессия россии, харків
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