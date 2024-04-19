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19.04.2024  11:30   

Чоловік у Харкові зі зброєю в руках погрожував дружині розправою

43-річна жінка повідомила, що її чоловік, знаходячись в стані алкогольного сп’яніння, під час сварки у присутності малолітньої доньки погрожував їй зброєю.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Поліцейські встановили, що чоловік є власником мисливської рушниці та спеціального засобу для відстрілу патронів з гумовими кулями.
 
Тому після проведення оцінки ризиків вчинення домашнього насильства щодо чоловіка складений протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 173-2 «вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування» Кодексу України про адміністративні правопорушення. 
 
Порушнику винесений терміновий заборонний припис, яким заборонено в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою. 
 
Також поліцейські вилучили мисливську зброю та спеціальний засіб. Вирішується питання про анулювання дозволу на право зберігання та носіння зброї.
 
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Тэги:  події, харків
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