08.04.2024 18:34 Дмитро Колонєй

Що відбувається з цінами на овочі

Визначилися нові тенденції руху цін на популярні продукти.



Що відбувається з цінами на овочі



Як повідомляє РЕДПОСТ , помічені нові тенденції на ринку. Це стостується тепличних овочів. Весняне сонце та тепло вплинули на цінники.

Дешевшають практично всі позиції.

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Це видно на прикладі гуртового сільськогосподарському ринку «Шувар», де ціни на

круглий томат впали до 70-80 грн/кг з 80-115 грн/кг тиждень тому.

огірок – до 55-75 грн/кг проти 80-100 грн/кг.

рання капуста – до 53-55 грн/кг проти 60 грн/кг.

кубовидний перець – до 115-130 грн/кг проти 120 грн/кг.

редис до 14-15 грн/пучок проти 16 грн/пучок.

Защначимо, що 10 українських агрохолдингів збираються побудувати тепличні комбінати площею від 1 га та частово обходитися без традиційного природного газу, використовуючі перероблені з сировини біометан, біоетанол та інші джерела альтернативної енергії від біогазових установок чи надлишки тепла на основному виробництві, що може позитивно вплинути на цінники овочів.