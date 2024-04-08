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08.04.2024  18:34   Дмитро Колонєй

Що відбувається з цінами на овочі

Визначилися нові тенденції руху цін на популярні продукти.


Що відбувається з цінами на овочі
Як повідомляє РЕДПОСТ, помічені нові тенденції на ринку. Це стостується тепличних овочів. Весняне сонце та тепло вплинули на цінники. 
Дешевшають практично всі позиції.
 
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Це видно на прикладі гуртового сільськогосподарському ринку «Шувар», де ціни на 
круглий томат впали до 70-80 грн/кг з 80-115 грн/кг тиждень тому.
  • огірок – до 55-75 грн/кг проти 80-100 грн/кг.
  • рання капуста – до  53-55 грн/кг проти 60 грн/кг.
  • кубовидний перець – до 115-130 грн/кг проти 120 грн/кг.
  • редис до 14-15 грн/пучок проти 16 грн/пучок.
 
Защначимо, що 10 українських агрохолдингів збираються побудувати тепличні комбінати площею від 1 га та частово обходитися без традиційного природного газу, використовуючі перероблені з сировини біометан, біоетанол та інші джерела альтернативної енергії від біогазових установок чи надлишки тепла на основному виробництві, що може позитивно вплинути на цінники овочів.
Тэги:  овочі, ціни
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