08.04.2024 18:34 Дмитро Колонєй
Що відбувається з цінами на овочі
Визначилися нові тенденції руху цін на популярні продукти.
Що відбувається з цінами на овочі
Як повідомляє РЕДПОСТ
, помічені нові тенденції на ринку. Це стостується тепличних овочів. Весняне сонце та тепло вплинули на цінники.
Дешевшають практично всі позиції.
Це видно на прикладі гуртового сільськогосподарському ринку «Шувар», де ціни на
круглий томат впали до 70-80 грн/кг з 80-115 грн/кг тиждень тому.
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огірок – до 55-75 грн/кг проти 80-100 грн/кг.
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рання капуста – до 53-55 грн/кг проти 60 грн/кг.
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кубовидний перець – до 115-130 грн/кг проти 120 грн/кг.
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редис до 14-15 грн/пучок проти 16 грн/пучок.
Защначимо, що 10 українських агрохолдингів збираються побудувати тепличні комбінати площею від 1 га та частово обходитися без традиційного природного газу, використовуючі перероблені з сировини біометан, біоетанол та інші джерела альтернативної енергії від біогазових установок чи надлишки тепла на основному виробництві, що може позитивно вплинути на цінники овочів.
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