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05.04.2024  17:48   

Харків'яни стали переможцями та призерами чемпіонату України з фехтування

Національна першість, на якій триумфували харкв'яни. відбулася у Києві.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, харківські фехтувальники перемогли на чемпіонаті України, який проходив в Києві з 30 березня по 2 квітня 2024 року.
 
Спортсмени Харківщини здобули золоту та срібну медалі. Обидві нагороди були здобуті в чоловічих змаганнях з фехтування на шпазі.
 
  • Роман Свічкар, Євгеній Горбачук, Ян Сич та Андрій Опанасенко в командних змаганнях  успішно дійшли до фіналу, де з рахунком 45:39 перемогли суперників з Києва.
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  • Євгеній Горбачук став срібним призером в особистих змаганнях. Варто відзначити, що у півфіналі він з рахунком 15:7 переміг досвідченого киянина Ігоря Рейзліна, який є бронзовим призером Олімпіади-2020. Але в боротьбі за «золото» Євгеній з рахунком 12:15 поступився іншому київському фехтувальнику Руслану Тимошенко.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про переможний виступ харківських хокеїсток на чемпіонаті світу.

Тэги:  спорт, перемога, харків, фехтування
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