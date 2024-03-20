    
Главная Новини Харкова Спорт Харківські хокеїстки перемогли на чемпіонаті світу
20.03.2024  20:42   Дмитро Колонєй

Харківські хокеїстки перемогли на чемпіонаті світу

Успішна для харківських спортсменок світова першість відбулася в Хорватії.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, жіноча збірна України з хокею з харків'янками у складі перемогла на чемпіонаті світу в дивізіоні 3А, який пройшов з 11 по 17 березня 2024 року в Хорватії.
 
Українки виграли всі п'ять матчів.
  • 9:1 розгромили збірну Болгарії,
  • 3:1 перемогли Литву,
  • 5:4 здолали збірну Сербії
  • у вирішальному матчі з рахунком 6:1 виграли у господарок чемпіонату хорваток.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
У складі збірної України грали чотири харків'янки з клубу «Пантери»:
  • Вікторія Ткаченко,
  • Вікторія Ценова,
  • Ганна Лесь та
  • Варвара Ізмайлова.
 
Перемога дозволила збірній України піднятися у класі. На наступному чемпіонаті світу вона буде грати в дивізіоні 2В. Востаннє жіноча збірна грала в цьому дивізіоні в 2020 році.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харків'янин став призером Кубка Європи зі скелелазіння.
 
Тэги:  спорт, перемога, харків, хокей
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.03 Спорт Харків'янин став призером Кубка Європи зі скелелазіння 18.03 Спорт Тхеквондист з Харкова став призером міжнародного турніру 17.03 Спорт Харківські дзюдоїсти стали переможцями та призерами чемпіонату України
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 