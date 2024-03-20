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20.03.2024  20:46   

Ракетний удар по Харкову: усунення наслідків рятувальниками ДСНС (фоторепортаж)

Харків, обстріл, пожежа, ДСНС

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Тэги:  харків, вибух, агрессия россии, обстріл
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