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20.03.2024  20:09   Дмитро Колонєй

Ворог гатив по мирним селищам Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 20 березня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.

Гатили по мирним селищам Харківщини окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ,  в Харківській області наступна бойова ситуація:
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександрівка, Козача Лопань та Ветеринарне Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Гатище, Вовчанськ, Бударки, Амбарне Харківської області.
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  • На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка та Берестове Харківської області.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 20 березня 2024 року.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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