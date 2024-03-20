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20.03.2024  19:27   Дмитрий Колоней

Ракетний удар по Харкову: пожежники врятували чоловіка з вогняного пекла

ДСНСники Харкова прийшли на допомогу чоловіку, який висів над безоднею.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, під час ліквідації наслідків удару ворога по Харкову, через який загинули та постраждали люди, надзвичайники ДСНС врятували чоловіка.
 
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Сергій Богатир, командир відділення 1-ї частини, одним із перших прибув на місце удару і побачив величезний стовп вогню та диму. А на кондиціонері будівлі ледь тримався чоловік, рятуючись від смерті. Людина була на висоті близько 18 метрів.
 
 
Сергій швидко оцінив ситуацію та прийняв рішення поставити висувну трьохколінну пожежну драбину і за допомогою ще однієї штурмової драбини комбінованим способом врятував чоловіка з висоти.
 
Тэги:  пожежа, допомога, харків, агрессия россии
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