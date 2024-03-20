20.03.2024 19:27 Дмитрий Колоней

Ракетний удар по Харкову: пожежники врятували чоловіка з вогняного пекла

ДСНСники Харкова прийшли на допомогу чоловіку, який висів над безоднею.

Як повідомляє РЕДПОСТ , під час ліквідації наслідків удару ворога по Харкову, через який загинули та постраждали люди, надзвичайники ДСНС врятували чоловіка.

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Сергій Богатир, командир відділення 1-ї частини, одним із перших прибув на місце удару і побачив величезний стовп вогню та диму. А на кондиціонері будівлі ледь тримався чоловік, рятуючись від смерті. Людина була на висоті близько 18 метрів.

Сергій швидко оцінив ситуацію та прийняв рішення поставити висувну трьохколінну пожежну драбину і за допомогою ще однієї штурмової драбини комбінованим способом врятував чоловіка з висоти.