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20.03.2024  18:41   Дмитро Колонєй

Вбивство харків'янки у Німеччині: водолази знайшли тіло бабусі

У Німеччині знайдено мертвою матір харків'янки.

Знайшли тіло матері вбитої харків'янки у Німеччині водолази
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, справдилась версія поліції Німеччини, представники якої вирішили, що мати вбитої на берегах Рейна українки вже мертва. 
 
51-річну бабусю Марину Стеценко оголосили зниклою безвісти. Тепер її тіло виявили в озері поблизу селища Бад-Мінгольсгайм.
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про вбивство 27-річної харків'янки у Німеччині, чого прагнули злочінці та що сталося із дитиною та її бабусею.
 
Тэги:  смерть, вбивство, харків, німеччина
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