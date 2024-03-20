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20.03.2024  18:00   Дмитро Колонєй

Комунальники впорядковують шість парків Харкова

Стало відомо, яку частину паркової зони Харкова вже прибрали комунальники.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, працівники КП «Об’єднання парків культури та відпочинку» продовжують приводити до ладу територію шести парків загальною площею понад 117 га у рамках щорічної акції «Зелена весна». Минулого тижня комунальники
  • прибрали 22 га територій парків;
  • вивезли близько 150 куб. м великогабаритних відходів;
  • обрізали 42 дерева;
  • знесли шість дерев;
  • очистили 20 тис. кв. м території від порослі;
  • зібрали 300 куб. м гілок.
 
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