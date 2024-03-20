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20.03.2024  17:26   Дмитро Колонєй

З-під завалів рятувальники витягли тіло пʼятого загиблого - Ігор Терехов

Кількість загиблих у Харкові продовжує зростати.


З-під завалів рятувальники витягли тіло пʼятого загиблого - Ігор Терехов

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що з-під завалів рятувальники витягли тіло пʼятого загиблого. Пошуково-рятувальна операція триває.

Від удару ворога зигинули 5 містян, ще 7 жителів Харкова поранено.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що 20 березня 2024 року близько першої години дня загарбники завдали ракетного удару по Харкову.
Тэги:  смерть, агрессия россии, харків
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