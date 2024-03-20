Ігор Терехов поінформував про ще одну жертву ракетного удару по Харкову

Мер Харкова повідомив, що кількість загиблих від обстрілу Харкова зросла.
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що кількість загиблих внаслідок терористичного удару росіян по Харкову зросла до чотирьох.
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Наповнений різноманітними емоціями день може позначитися на настрої, проте варто пам'ятати, що ці емоції скоріше поверхневі, ніж глибокі, і не слід зациклюватися ними; можливі тертя у спілкуванні, і найкращим рішенням буде переключити увагу на щось інше, щоб проблеми вирішились.
Упродовж усього дня в Харкові очікується хмарна погода без опадів.
Як завжди, День весняного рівнодення супербагатий на свята міжнародного масштабу.
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