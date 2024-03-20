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20.03.2024  16:41   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов поінформував про ще одну жертву ракетного удару по Харкову

Мер Харкова повідомив, що кількість загиблих від обстрілу Харкова зросла.


Ігор Терехов поінформував про ще одну жертву ракетного удару по Харкову

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що кількість загиблих внаслідок терористичного  удару росіян по Харкову зросла до чотирьох.

На місці ворожого удару виявлено тіла ще трьох людей. Таким чином кількість загиблих збільшилася до 4-х. 7 осіб постраждало. Під завалами, ймовірно, ще перебувають люди.
 
У зв’язку з великою кількістю легкозаймистих матеріалів у будівлі і міжповерховою руйнацією площа пожежі збільшилася до 10 тисяч кв.м. Роботи тривають.

Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків, агрессия россии
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