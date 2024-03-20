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20.03.2024  16:00   

Юний харків'янин отримав нагороду міжнародного конкурсу

У творчому змаганні, на якому триумфував харків'янин, брали участь представники 24 країн.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, вихованець Центру дитячої та юнацької творчості №7 Данило Буразович створив мультфільм, який здобув приз глядацьких симпатій на конкурсі «Art Laguna Prize» в Італії. 
 
В міжнародному конкурсі сучасного мистецтва взяли участь митці-професіонали та початківці з 24 країн.
 
14-річний Данило займається в гуртку «МультАрт» під керівництвом Олесі Повидиш.
 
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