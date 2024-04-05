05.04.2024 17:19

Нові графіки відключення світла у Харкові та області

Стали відомі оновлені графіки відключень світла у Харкові та області



Нові графіки відключення світла у Харкові та області



Як повідомляє РЕДПОСТ, нові графіки погодинного відключення електроенергії діятимуть для Харкова та області з 6 по 10 квітня включно.

Новий графік погодинного відключення електроенергії дивитися тут

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що попри серйозні руйнації об’єктів критичної інфраструктури, вдалося скоротити відключення світла з 6 до 4 годин.