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05.04.2024  17:19   

Нові графіки відключення світла у Харкові та області

Стали відомі оновлені графіки відключень світла у Харкові та області


Нові графіки відключення світла у Харкові та області

Як повідомляє РЕДПОСТ, нові графіки погодинного відключення електроенергії діятимуть для Харкова та області з 6 по 10 квітня включно.

Новий графік погодинного відключення електроенергії дивитися тут

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що попри серйозні руйнації об’єктів критичної інфраструктури, вдалося скоротити відключення світла з 6 до 4 годин.

 

Тэги:  графіки, світло, харків, відключення
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