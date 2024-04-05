05.04.2024 16:30 Дмитро Колоней

За матеріалами СБУ відправлено за грати прихильника комуністичного режиму на Харківщині

Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини зловмисника на Харківщині.



За матеріалами СБУ відправлено за грати прихильника комуністичного режиму на Харківщині



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, 64-річний зловмисник

розповсюджував у мережі Інтернет заборонену радянську символіку;

підтримував російську агресію проти України;

на сторінці у соціальній мереж всіляко демонстрував свою прихильність комуністичному тоталітарному режиму;

розміщував привітання з радянськими святами;

вихваляв осіб, що займали керівні посади у вищих органах влади та управління СРСР;

поширював публікації, у котрих закликалося рівняти українські позиції з землею та не брати полонених;

доповнював публікації комуністичною символікою: георгіївськими стрічками, прапором СРСР з серпом та молотом, червоним зірками.

Для популяризації протиправних матеріалів чоловік використовував сторінки у соціальній мережі "Фейсбук" та у забороненій в Україні російській мережі "Однокласники".

Оперативники спецслужби встановили автора цих протиправних публікацій та затримали його у березні минулого року.

Окрім цього, під час проведення обшуків у нього виявили пістолет, велику кількість набоїв різного калібру та гранату.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів чоловіка визнано винним за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч.ч. 1, 2 ст. 436-1 (Публічне використання символіки комуністичного, тоталітарних режимів), ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

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Згідно з рішенням суду зловмиснику призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про чоловіка з передмістя Харкова, який переїхзав, аби слугувати ворогові, а потім та втік до Росії.