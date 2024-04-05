05.04.2024 16:12

Пральні машини із сушінням: плюси, мінуси, популярні моделі

Пральна машина із сушінням — зручна та практична техніка, яка поєднує відразу дві функції. За її допомогою можна не тільки випрати білизну до ідеальної чистоти, але й висушити її, не дістаючи з барабана. Усього кілька годин — і брудний одяг перетворюється на вбрання, яке можна одягати відразу після прання. Про плюси та мінуси подібних машин ми поговоримо у статті.

Переваги моделей із сушінням

До незаперечних плюсів пральних машин з функцією сушіння білизни можна віднести такі моменти:

Це зручно. Не потрібно вивішувати важку, мокру білизну по квартирі, а потім — знімати її з мотузок. Одяг у барабані після прання вже сухий і відразу готовий до носіння. Це заощаджує час. Природним способом білизна може сохнути годинами, особливо якщо в приміщенні волого та сиро (наприклад, холодної зими). У пральні ж зайва волога видаляється за лічені хвилини. Це заощаджує місце. Далеко не у всіх квартирах є можливість розвісити прання, особливо якщо це щось габаритне на кшталт верхнього одягу чи постільної білизни. Купувати ж окремо сушильний апарат — затратно. Це добре для білизни. У сучасних моделях передбачена функція стерилізації та дезінфекції, що важливо для прання дитячого одягу та м'яких іграшок. Можна вибрати відповідний режим сушіння, залежно від типу тканини та вільного часу.

Надійна пральна машина з функцією сушіння істотно полегшує домашній клопіт, економить час власника і дозволяє відмовитися від мотузок для білизни. Знайти відповідну модель з вигідною вартістю можна на сайті https://comfy.ua/ua/wash-machines/brand__beko, де представлені перевірені варіанти побутової техніки з гарантією.

Недоліки машинок із сушінням

Є у подібних апаратів і низка мінусів:

Висока ціна. У середньому такі пральні коштують на 50% дорожче звичайних машин. Високий рівень енергоспоживання. Додатковий ТЕН для сушіння майже вдвічі збільшує витрати електрики та, як наслідок, суму комунальних платежів. Сушіння розраховане лише на невелику кількість одягу. Найчастіше допустима маса білизни для просушування вдвічі менша за максимальне завантаження для прання, тому попрати відразу багато речей не вийде. Спірні технології. У дешевих моделях покупці часто скаржаться на недостатньо просушений одяг чи неприємний запах, що відбувається через неякісний датчик вологості.

Кому сподобається пральна машина із сушінням:

мешканцям малогабаритних будинків, у яких на рахунку кожен квадратний метр;

молодим батькам, які регулярно перуть дитячий одяг у великій кількості;

мешканцям квартир без балконів або з балконами, але такими, що виходять на загазовану вулицю (відчиняти вікна не рекомендується);

тим, хто постійно поспішає і мріє заощадити хоч трохи часу на домашніх клопотах.

Тепер ви знаєте все, що потрібно, про пральні машини з функцією сушіння білизни. Бажаємо вдалих покупок!