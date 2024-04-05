05.04.2024 15:39 Дмитро Колоней
Чоловік з передмістя Харкова слугував ворогові та втік у Росію
Під Харковом судитимуть прибічника загарбників.
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переїхав до окупованого на той час Вовчанська
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добровільно став «оперуповноваженим сектора карного розшуку Вовчанського районного відділу внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ».
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допомогав ворогу будувати на території Чугуївщини «правооохранительную систему» як у РФ
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отримував заробітну плату від окупантів
Потім чоловік втік у Росію, де нарзі й переховується від українського правосуддяйого оголошено у розшук.
Обвинуваченого судитимуть заочно у Чугуївському міському суді Харківської області.
Чоловіку загрожує від дванадцяти до п’ятнадцяти років за гратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
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