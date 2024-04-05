05.04.2024 15:39 Дмитро Колоней

Чоловік з передмістя Харкова слугував ворогові та втік у Росію

Під Харковом судитимуть прибічника загарбників.

переїхав до окупованого на той час Вовчанська

добровільно став «оперуповноваженим сектора карного розшуку Вовчанського районного відділу внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ».

допомогав ворогу будувати на території Чугуївщини «правооохранительную систему» як у РФ

отримував заробітну плату від окупантів

Потім чоловік втік у Росію, де нарзі й переховується від українського правосуддяйого оголошено у розшук.

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Обвинуваченого судитимуть заочно у Чугуївському міському суді Харківської області.

Чоловіку загрожує від дванадцяти до п’ятнадцяти років за гратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.