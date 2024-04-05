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05.04.2024  15:39   Дмитро Колоней

Чоловік з передмістя Харкова слугував ворогові та втік у Росію

Під Харковом судитимуть прибічника загарбників.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 33-річний мешканець с. Шевченкове на Чугуївщині перейшов на бік ворога:
 
  • переїхав до окупованого на той час Вовчанська 
  • добровільно став «оперуповноваженим сектора карного розшуку Вовчанського районного відділу внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ». 
  • допомогав ворогу будувати на території Чугуївщини «правооохранительную систему» як у РФ
  • отримував заробітну плату від окупантів
 
Потім чоловік втік у Росію, де нарзі й переховується від українського правосуддяйого оголошено у розшук.
 
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Обвинуваченого судитимуть заочно у Чугуївському міському суді Харківської області.
 
Чоловіку загрожує від дванадцяти до п’ятнадцяти років за гратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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