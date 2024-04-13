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13.04.2024  21:25   Дмитро Колонєй

Готуємо пісний паштет із квасолі

Простий, але небанальний рецепт, що може урізноманітнити стіл.

Як приготувати пісний паштет із квасолі
 
Як пише РЕДПОСТ, для простоти приготування можна використовувати вже готову консервовану квасолю.
 

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Пісний паштет із квасолі

 

Продукти

 
  • 1 цибулина,
  • 1 морква,
  • 2-3 зубчики часнику,
  • 400 г червоної консервованої квасолі,
  • 1 ч. л. паприки,
  • сіль,
  • спеції.
 

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Подрібнити цибулю
  2. Порізати моркву.
  3. Обсмажити цибулю та моркву до золотистості.
  4. Додати квасолю та часник
  5. Смажити ще кілька хвилин.
  6. Блендер подрібнити паштет до однорідності
  7. Приправити до смаку.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати  сирні палички з лавашу.
 

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