На Харківщині під час обстрілу поранено волонтерку

Унаслідок ворожої атаки по Куп'янщині отримала поранення 37-річна волонтерка.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
За даними слідства, 22 квітня близько 16:30 російські військовослужбовці вчергове обстріляли селище Куп'янськ-Вузловий.
Внаслідок ворожої атаки по Купʼянщині поранено волонтерку
Наразі Куп'янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Прокурори та слідчі поліції роблять все можливе для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил російської федерації.
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