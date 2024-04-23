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23.04.2024  12:14   Рита Парфенова

На Харківщині під час обстрілу поранено волонтерку

Унаслідок ворожої атаки по Куп'янщині отримала поранення 37-річна волонтерка.

швидка допомога

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 22 квітня близько 16:30 російські військовослужбовці вчергове обстріляли селище Куп'янськ-Вузловий.

Внаслідок ворожої атаки по Купʼянщині поранено волонтерку

Наразі Куп'янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції роблять все можливе для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил російської федерації.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що один чоловік загинув, двох жінок пораненно внаслідок збройної агресії рф на Харківщині протягом минулої доби.

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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