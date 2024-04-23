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23.04.2024  12:20   Віталій Хінєвіч

У Харкові за тиждень на грип та ГРВІ захворіло понад 900 осіб

У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 15 по 21 квітня захворіло 950 осіб, з них 54% - діти, передає РЕДПОСТ .

 
За інформацією Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, минулого тижня було зареєстровано 33 лабораторно підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 та один випадок захворювання на грип. 
 
Показник захворюваності становить 67,1 на 100 тис. населення, що нижче за показник епідемічного порогу на 84% і відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.
 
За тиждень госпіталізовано 59 осіб, з них двох - до відділення реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19. Серед госпіталізованих 39% - діти до 17 років.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 23 квітня.
 
Тэги:  харків, медицина
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