01.05.2024 21:24
Готуємо паску на молоці в мультиварці
Чудова страва на класичному дріжджовому тісті.
Як пише РЕДПОСТ
, готувати паску в мультиварці навіть зручніше, ніж у духовці. Тим більше, за смаком виходить нітрохи не гірше – немає різниці.
Паска на молоці в мультиварці
Продукти:
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250 мл молока,
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150 г цукру,
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4 яйця,
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1 ч. л. сухих дріжджів,
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100 г вершкового масла,
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100 г ізюму,
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600 г борошна,
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1 лимон.
Покроковий рецепт приготування:
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Змішати тепле молоко, дріжджі, ложку цукру та 250 г борошна.
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Залишити цю опару в теплі на півгодини.
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Відокремити білки від жовтків
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Розтерти жовтки з цукром, що залишився.
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Міксером збити 3 білки до піків.
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Додати в опару жовтки
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Потім додати м'яке вершкове масло
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Акуратно втрутити білки.
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Всипати борошно, що залишилося.
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Вимішати
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Залишити тісто на 1 годину у теплі.
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Додати промиті родзинки та цедру
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Вимішати тісто ще раз
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Викласти тесть у чашу мультиварки.
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Включити режим підігріву на 10 хвилин
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Потім увімкнути режим випічки на півтори години.
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