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01.05.2024  21:24   

Готуємо паску на молоці в мультиварці

Чудова страва на класичному дріжджовому тісті.

 
Як пише РЕДПОСТ, готувати паску в мультиварці навіть зручніше, ніж у духовці. Тим більше, за смаком виходить нітрохи не гірше – немає різниці.
 

Паска на молоці в мультиварці

 

Продукти:

 
  • 250 мл молока,
  • 150 г цукру,
  • 4 яйця,
  • 1 ч. л. сухих дріжджів,
  • 100 г вершкового масла,
  • 100 г ізюму,
  • 600 г борошна,
  • 1 лимон.

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Змішати тепле молоко, дріжджі, ложку цукру та 250 г борошна.
  2. Залишити цю опару в теплі на півгодини.
  3. Відокремити білки від жовтків
  4. Розтерти жовтки з цукром, що залишився.
  5. Міксером збити 3 білки до піків.
  6. Додати в опару жовтки
  7. Потім додати м'яке вершкове масло
  8. Акуратно втрутити білки.
  9. Всипати борошно, що залишилося.
  10. Вимішати
  11. Залишити тісто на 1 годину у теплі.
  12. Додати промиті родзинки та цедру
  13. Вимішати тісто ще раз
  14. Викласти тесть у чашу мультиварки.
  15. Включити режим підігріву на 10 хвилин
  16. Потім увімкнути режим випічки на півтори години.

 

Тэги:  рецкпт, паска, великдень
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