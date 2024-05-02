02.05.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 2 травня

У Харкові сьогодні очікується ясний ранок і вечір, з хмарністю вдень. Прогнозуються без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

2 травня очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ.

Вітер північний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 7 - 9° тепла, вдень 22 - 24°.

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Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця.

Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай.

Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.