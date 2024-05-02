Прогноз погоди у Харкові на 2 травня

У Харкові сьогодні очікується ясний ранок і вечір, з хмарністю вдень. Прогнозуються без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
2 травня очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ.
Вітер північний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря: вночі 7 - 9° тепла, вдень 22 - 24°.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня. Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.
Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця. Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай. Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.
День підходить для пригод та нових вражень. Стережіться конфліктів, але насолоджуйтесь позитивними моментами.
У Харкові сьогодні очікується ясний ранок і вечір, з хмарністю вдень. Прогнозуються без опадів.
Якщо ви любите рибу тунець, то можете сміливо відзначити в календарі червоним 2 травня.
влажность:
давление:
ветер: