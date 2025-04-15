15.04.2025 21:31 Дмитро Колонєй

Сирна паска на водяній бані: ніжна класика до Великодня

Ця паска має ніжну структуру, легку солодкість і багатий смак — ідеальна для тих, хто хоче поєднати традицію та легкість в одному святковому десерті.

Як пише РЕДПОСТ, такий варіант рецепту — полегшена версія заварної паски, без довгого варіння, але з чудовою структурою і глибоким смаком.

Що варто врахувати

Щоб родзинки були м’якими — замочить їх у теплій воді на 10 хвилин.

Якщо немає форми — можна використати глибоку миску, застелену марлею.

Для святкового вигляду прикрась паску горішками, цукатами, шоколадною крихтою або глазур’ю.

Сирна паска на водяній бані Продукти

1 кг домашнього сиру (творогу)

5 яєць

1 склянка цукру

100 г вершкового масла

200 г сметани

100 г родзинок

100 г цукатів

Покроковий рецепт приготування:

Протерти сир через сито, щоб він став однорідним і ніжним. Додати сметану, яйця і цукор. Добре перемішати вінчиком або міксером до гладкості. Розм'якшити вершкове масло. Додатиі масло. Перемішати до однорідної кремової маси. Поставити масу у вогнетривкому посуді на водяну баню. Постійно помішувати, не даючи закипіти. Як тільки з’являться перші бульбашки — одразу зняти з вогню. Щоб зупинити приготування, поставити миску з масою в холодну воду або лід — це допоможе зберегти ніжну текстуру. Додати у теплу масу родзинки та цукати. Можна також додати ваніль, подрібнені горіхи або цедру за бажанням. Перекласти суміш у спеціальну форму (пасочницю), застелену марлею. Накрити марлею зверху Поставити під легкий прес. Залишити паску в холодильнику на ніч або мінімум на 6–8 годин. Після охолодження — обережно вивернути форму. Подавати.