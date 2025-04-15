15.04.2025 21:31 Дмитро Колонєй
Сирна паска на водяній бані: ніжна класика до Великодня
Ця паска має ніжну структуру, легку солодкість і багатий смак — ідеальна для тих, хто хоче поєднати традицію та легкість в одному святковому десерті.
Як пише РЕДПОСТ, такий варіант рецепту — полегшена версія заварної паски, без довгого варіння, але з чудовою структурою і глибоким смаком.
Що варто врахувати
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Щоб родзинки були м’якими — замочить їх у теплій воді на 10 хвилин.
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Якщо немає форми — можна використати глибоку миску, застелену марлею.
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Для святкового вигляду прикрась паску горішками, цукатами, шоколадною крихтою або глазур’ю.
Сирна паска на водяній бані
Продукти
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1 кг домашнього сиру (творогу)
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5 яєць
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1 склянка цукру
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100 г вершкового масла
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200 г сметани
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100 г родзинок
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100 г цукатів
Покроковий рецепт приготування:
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Протерти сир через сито, щоб він став однорідним і ніжним.
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Додати сметану, яйця і цукор.
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Добре перемішати вінчиком або міксером до гладкості.
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Розм'якшити вершкове масло.
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Додатиі масло.
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Перемішати до однорідної кремової маси.
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Поставити масу у вогнетривкому посуді на водяну баню.
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Постійно помішувати, не даючи закипіти.
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Як тільки з’являться перші бульбашки — одразу зняти з вогню.
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Щоб зупинити приготування, поставити миску з масою в холодну воду або лід — це допоможе зберегти ніжну текстуру.
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Додати у теплу масу родзинки та цукати. Можна також додати ваніль, подрібнені горіхи або цедру за бажанням.
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Перекласти суміш у спеціальну форму (пасочницю), застелену марлею.
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Накрити марлею зверху
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Поставити під легкий прес.
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Залишити паску в холодильнику на ніч або мінімум на 6–8 годин.
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Після охолодження — обережно вивернути форму.
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Подавати.
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