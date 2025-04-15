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15.04.2025  21:31   Дмитро Колонєй

Сирна паска на водяній бані: ніжна класика до Великодня

Ця паска має ніжну структуру, легку солодкість і багатий смак — ідеальна для тих, хто хоче поєднати традицію та легкість в одному святковому десерті.

 
Як пише РЕДПОСТ, такий варіант рецепту — полегшена версія заварної паски, без довгого варіння, але з чудовою структурою і глибоким смаком.
 

Що варто врахувати

 
  • Щоб родзинки були м’якими — замочить їх у теплій воді на 10 хвилин.
  • Якщо немає форми — можна використати глибоку миску, застелену марлею.
  • Для святкового вигляду прикрась паску горішками, цукатами, шоколадною крихтою або глазур’ю.

 

Сирна паска на водяній бані

 

Продукти

 
  • 1 кг домашнього сиру (творогу)
  • 5 яєць
  • 1 склянка цукру
  • 100 г вершкового масла
  • 200 г сметани
  • 100 г родзинок
  • 100 г цукатів
 

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. Протерти сир через сито, щоб він став однорідним і ніжним.
  2. Додати сметану, яйця і цукор.
  3. Добре перемішати вінчиком або міксером до гладкості.
  4. Розм'якшити вершкове масло.
  5. Додатиі масло.
  6. Перемішати до однорідної кремової маси.
  7. Поставити масу у вогнетривкому посуді на водяну баню.
  8. Постійно помішувати, не даючи закипіти.
  9. Як тільки з’являться перші бульбашки — одразу зняти з вогню.
  10. Щоб зупинити приготування, поставити миску з масою в холодну воду або лід — це допоможе зберегти ніжну текстуру.
  11. Додати у теплу масу родзинки та цукати. Можна також додати ваніль, подрібнені горіхи або цедру за бажанням.
  12. Перекласти суміш у спеціальну форму (пасочницю), застелену марлею.
  13. Накрити марлею зверху
  14. Поставити під легкий прес.
  15. Залишити паску в холодильнику на ніч або мінімум на 6–8 годин.
  16. Після охолодження — обережно вивернути форму.
  17. Подавати.
 
 
Тэги:  рецепт, паска, великдень, яйця, сир, масло, сметана
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