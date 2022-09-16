«Начальника» окупаційної міліції Балаклеї затримали у Куп’янську

Колаборанту загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі.
Як передає РЕДПОСТ з посиланням на прокуратуру Харківської області, 48-річний балаклієць вступив у злочинну змову з представниками російсько-окупаційних військ і проголосив себе «начальником» створеного ворогом незаконного правоохоронного органу – так званої «народної міліції Балаклії».
Досудовим розслідуванням встановлено, що з квітні по вересень цього року 48-річний чоловік погодився на пропозицію представників РФ та обійняв посаду «начальника» так званої «Народної міліції м. Балаклія».
Як «керівник» псевдоправоохоронного органу він приймав на службу у вказаний орган інших осіб, організовував чергування на об’єктах критичної інфраструктури, в тому числі спільно з представниками окупаційних військ.
Після того, як ЗСУ почати контрнаступ на Харківщині, «начальник міліції» намагався втекти до ЛНР, проте у м. Куп’янськ його затримали співробітники ДБР.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).
Підозрюваного взято під варту без права внесення застави.
Досудове розслідування проводить Управління СБУ в Харківській області.
Нагадуємо, проводиться розслідування щодо двох мешканців Ізюма, які під час окупації населеного пункту добровільно погодились стати «керівниками» у псевдооргані, створеному представниками держави-агресора.
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