16.09.2022 11:22 Рита Парфенова

«Начальника» окупаційної міліції Балаклеї затримали у Куп’янську

Колаборанту загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі.

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на прокуратуру Харківської області, 48-річний балаклієць вступив у злочинну змову з представниками російсько-окупаційних військ і проголосив себе «начальником» створеного ворогом незаконного правоохоронного органу – так званої «народної міліції Балаклії».



Досудовим розслідуванням встановлено, що з квітні по вересень цього року 48-річний чоловік погодився на пропозицію представників РФ та обійняв посаду «начальника» так званої «Народної міліції м. Балаклія».



Як «керівник» псевдоправоохоронного органу він приймав на службу у вказаний орган інших осіб, організовував чергування на об’єктах критичної інфраструктури, в тому числі спільно з представниками окупаційних військ.



Після того, як ЗСУ почати контрнаступ на Харківщині, «начальник міліції» намагався втекти до ЛНР, проте у м. Куп’янськ його затримали співробітники ДБР.





За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).



Підозрюваного взято під варту без права внесення застави.

Досудове розслідування проводить Управління СБУ в Харківській області.

Нагадуємо, проводиться розслідування щодо двох мешканців Ізюма, які під час окупації населеного пункту добровільно погодились стати «керівниками» у псевдооргані, створеному представниками держави-агресора.