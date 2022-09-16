    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події «Начальника» окупаційної міліції Балаклеї затримали у Куп’янську
16.09.2022  11:22   Рита Парфенова

«Начальника» окупаційної міліції Балаклеї затримали у Куп’янську

Колаборанту загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі.

Начальника так званої народної міліції м. Балаклія взято під варту

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на прокуратуру Харківської області, 48-річний балаклієць вступив у злочинну змову з представниками російсько-окупаційних військ і проголосив себе «начальником» створеного ворогом незаконного правоохоронного органу – так званої «народної міліції Балаклії».

Досудовим розслідуванням встановлено, що з квітні по вересень цього року 48-річний чоловік погодився на пропозицію представників РФ та обійняв посаду «начальника» так званої «Народної міліції м. Балаклія».

Як «керівник» псевдоправоохоронного органу він приймав на службу у вказаний орган інших осіб, організовував чергування на об’єктах критичної інфраструктури, в тому числі спільно з представниками окупаційних військ.

Після того, як ЗСУ почати контрнаступ на Харківщині, «начальник міліції» намагався втекти до ЛНР, проте у м. Куп’янськ його затримали співробітники ДБР.

Начальника так званої народної міліції м. Балаклія взято під варту

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Підозрюваного взято під варту без права внесення застави.

Досудове розслідування проводить Управління СБУ в Харківській області.

Нагадуємо, проводиться розслідування щодо двох мешканців Ізюма, які під час окупації населеного пункту добровільно погодились стати «керівниками» у псевдооргані, створеному представниками держави-агресора.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  коллаборант, харьков, прокуратура, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.09 Надзвичайні події Чоловіки забезпечували електрикою ворога під Харковом (фото) 14.09 Надзвичайні події Допомагав окупантам грабувати односельців: під Харковом затримали колаборанта 28.08 Надзвичайні події Харків'янка, яка агітувала за «руській мир», потрапила до прокуратури
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 