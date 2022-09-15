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15.09.2022  17:24   Дмитро Колонєй

Чоловіки забезпечували електрикою ворога під Харковом (фото)

Обійняли «керівні посади» в обленерго під час окупації м. Ізюм: підозрюються двоє чоловіків

Забезпечували електрикою ворога під Харковом чоловіки
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що двоє мешканців Ізюма під час окупації населеного пункту добровільно погодились стати «керівниками» у псевдооргані, створеному представниками держави-агресора.
 
Забезпечували електрикою ворога під Харковом чоловіки
 
У березні цього року 41-річний колаборант обійняв посаду «керівника Ізюмського РЕМ Харківобленерго», а 47-річний чоловік став його «заступником». Досудове розслідування проводить СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  коллаборант, агрессия россии, харьков, изюм
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