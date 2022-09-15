15.09.2022 17:58 Дмитро Колонєй

Комунальники ремонтують мережі та слідкують за станом прибудинкових територій Харкова

У Харкові комунальні служби продовжують забезпечувати комфортне життя містян.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на комунальні підприємтва «СПО» та «ХТМ» та «Харківміськліфт», комунальні служби Слобідського району у складних умовах воєнного часу продовжують забезпечувати комфортне життя містян.

Прибираються прибудинкові території, наводиться лад на

пр. Героїв Сталінграда,

вул. Зерновій,

біля ст. м. «Завод імені Малишева» тощо.

Крім того, бригади КП «Харківські теплові мережі» продовжують капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем центрального опалення у будинку на пр. Героїв Харкова, а фахівці КСП «Харківміськліфт» завершили технічне обслуговування ліфтового обладнання в одному з будинків по пр. Гагаріна.