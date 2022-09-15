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15.09.2022  17:58   Дмитро Колонєй

Комунальники ремонтують мережі та слідкують за станом прибудинкових територій Харкова

У Харкові комунальні служби продовжують забезпечувати комфортне життя містян.

Ремонтують мережі та слідкують за станом прибудинкових територій комунальники Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на комунальні підприємтва «СПО» та «ХТМ» та «Харківміськліфт», комунальні служби Слобідського району у складних умовах воєнного часу продовжують забезпечувати комфортне життя містян.  
 
Прибираються прибудинкові території, наводиться лад на
  • пр. Героїв Сталінграда,
  • вул. Зерновій,
  • біля ст. м. «Завод імені Малишева» тощо.   
Крім того, бригади КП «Харківські теплові мережі» продовжують капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем центрального опалення у будинку на пр. Героїв Харкова, а фахівці КСП «Харківміськліфт» завершили технічне обслуговування ліфтового обладнання в одному з будинків по пр. Гагаріна.
 
Тэги:  коммунальщики, лифт, харьков
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