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15.09.2022  17:00   Віталій Хінєвіч

Всеукраїнську школу онлайн доповнять новим матеріалом

Навчальні матеріали на платформі Всеукраїнської школи онлайн будуть мати доповнення.

освіта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на «Освіта.ua».
 
Повідомляється, що до кінця 2022 року на платформу будуть додані уроки, тести та матеріали для самопідготовки з 18 дисциплін для учнів 5–11 класів.
 
Таким чином, зазначають у МОН, Всеукраїнська школа онлайн повністю покриватиме навчальні програми, щоб школярі в Україні та за кордоном могли безперервно навчатись онлайн.
 
Зараз платформа має понад 2500 уроків. До кінця року планують додати ще тисячу уроків.
 
Окрім того, матеріали для 5–6 класів будуть оновлені відповідно до стандартів реформи НУШ у базовій середній освіті, яка від початку навчального року впроваджується в 5-х класах.
 
Нагадаємо, ЄС надасть Україні кошти на відновлення шкіл.
 
Источник:   Освіта.UA.
 Тэги:  образование
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