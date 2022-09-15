Всеукраїнську школу онлайн доповнять новим матеріалом

Навчальні матеріали на платформі Всеукраїнської школи онлайн будуть мати доповнення.
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День сприяє спілкуванню, знайомствам, проте може виникати спокуса прийняти бажане за дійсне, тож від радикальних кроків краще утриматися.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Нічний дощ до ранку стихне. Удень та ввечері він йтиме знову, щоправда з меншою силою.
15 вересня 1885 року відбулося офіційне відкриття Харківського практичного технологічного інституту.
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