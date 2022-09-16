Укрпошта доставить документи, замовлені в «Дії»

Українці, які через війну втратили оригінали документів, проте не мають змоги відновити їх в ДРАЦС, можуть замовити дублікати на порталі "Дія" та отримати доставку Укрпоштою.
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Високий творчий потенціал може увійти в суперечність із лінню, тож якщо хочете досягти якихось результатів, порада: зберіть у кулак всю свою волю!
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора повинен послабшати.
16 вересня 1987 року підписано Монреальський протокол щодо речовин, що руйнують озоновий шар.
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