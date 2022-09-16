16.09.2022 12:15 Віталій Хінєвіч

Укрпошта доставить документи, замовлені в «Дії»

Українці, які через війну втратили оригінали документів, проте не мають змоги відновити їх в ДРАЦС, можуть замовити дублікати на порталі "Дія" та отримати доставку Укрпоштою.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрпошту.

Повідомляється, що скористатися доставкою від Укрпошти, можливо на порталі "Дія" обравши відповідний спосіб доставки документів за адресою або до найближчого відділення.

Для повторної видачі доступні свідоцтво про народження, про зміну імені, про смерть, шлюб або розірвання шлюбу. Також онлайн можна замовити витяги з Реєстру про державну реєстрацію народження, смерті, зміни імені, шлюбу (укладання та розірвання).

Повторно замовити свідоцтво чи витяг можна як для себе, так і для найближчих родичів. Для цього потрібно додати скан-копії документів, що підтверджують родинні стосунки.

Доставка здійснюється за тарифом «Укрпошта Документи».