14.09.2022 14:55 Віталій Хінєвіч

Нова пошта знизила вартість доставки посилок з України до Польщі

Українці зможуть надсилати посилки за зниженою вартістю.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Нову пошту.

Повідомляється, що Нова пошта знизила вартість доставки посилок до Польщі у 2,5 рази.

Наразі діють такі тарифи:

до 2 кг – 250 грн замість 600 грн;

до 10 кг – 325 грн замість 900 грн;

до 30 кг – 400 грн замість 1500 грн.

За таким тарифом можна відправити посилку до поштомату в Польщі або кур'єром на адресу. Доплачувати за кур'єра не потрібно, адже послуга вже включена до вартості.

Відправити можна виключно вживані особисті речі, без цінників та бірок вагою до 30 кг: одяг, спортивні товари, дрібну техніку тощо.

Термін доставки - від 5 робочих днів.

Як це працює:

1. потрібно принести відкриту посилку у будь-яке відділення Нової пошти;

2. назвати країну та тип доставки – у поштомат або кур’єром;

3. назвати дані отримувача у Польщі – ПІБ, польський номер телефону отримувача та його електронну пошту;

4. вказати номер поштомату, у який має бути доставлена посилка. Щоб знайти потрібний поштомат та його адресу, потрібно скористатися пошуком на гугл картах та ввести “inpost paczkomaty”. Якщо доставка кур’єром - вказати повну адресу отримувача: індекс, назву міста, назву вулиці та номер будинку, номер квартири для багатоквартирних будинків;

5. сплатити відправлення.

У поштомат в Польщі можна відправляти посилки до 25 кг та максимальним розміром 41x38x64 см.

Якщо вага віправлення від 26 до 30 кг або розмір посилки більший, ніж комірка поштомату, то доставка буде здійснюватись на адресу отримувача.

Нагадаємо, Укрпошта відновлює роботу на деокупованих територіях Харківської області.