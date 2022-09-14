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14.09.2022  15:15   Віталій Хінєвіч

«Харківводоканал» переніс планово-попереджувальні роботи

Проведення ремонтних робіт у частині Індустріального, Немишлянського та Слобідського районів переноситься.

Харківські комунальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».
 
Повідомляється, що комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє, що проведення планово-попереджувальних робіт на технологічному та електротехнічному обладнанні насосної станції, заплановане на 15 вересня, переноситься. Дата проведення буде повідомлена додатково. Телефон для довідок: 15-33.
 
«Просимо вибачення за тимчасові незручності»,- звернулися до харків'ян у КП "Харківводоканал".
 
Нагадаємо, «Харківводоканал» мав намір провести планово-попереджувальні роботи.
 
Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкх, харьков
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