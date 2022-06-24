24.06.2022 20:19 Дмитрий Колоней

Убежища Харьковщины способны укрыть все население области

Об этом сообщил директор Департамента гражданской защиты Харьковской ОВА Иван Сокол.

Как сообщает РЕДПОСТ , по словам Ивана Сокола на сегодняшний день в области 84% защитных сооружений готовы или ограниченно готовы к использованию по назначению.

На подконтрольной Украине территории области расположено 891 защитное сооружение.

"Площади указанных защитных сооружений достаточно, чтобы укрыть в них от опасности все население, которое в настоящее время находится в Харьковском регионе", - сказал Иван Сокол.

Он отметил, что в сельской местности необходимо пользоваться даже самыми простыми укрытиями - подвалами и погребами, также защищающими от воздушной опасности.

Также директор Департамента гражданской защиты ХОВА посоветовал всем жителям региона установить мобильное приложение "Воздушная тревога", извещающее об опасности на несколько секунд раньше, чем включаются сирены.

“Большими стараниями совместно с ОАО “Укртелеком”, работниками ГСЧС, гражданской защиты, волонтерами и местными властями удалось наладить систему оповещения, которая сейчас работает на 70% и покрывает 80% неоккупированной территории Харьковской области. В ближайшее время мы покроем всю территорию области и все люди будут знать либо из приложения, либо из звучания сирен, что есть воздушная опасность”, - отметил Иван Сокол.