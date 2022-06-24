    
Главная Фото ЧП и Криминал В Харькове взорван спорткомплекс «Политехник» (фото)
24.06.2022  19:52   Василий Голосный

В Харькове взорван спорткомплекс «Политехник» (фото)

В результате нанесения ракетного удара сильно пострадало здание спорткомплекса «Политехник» в Молодежном парке Харькова.

В Харькове взорван спорткомплекс «Политехник»
Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ

Подробнее о взрыве спорткомплекса «Политехник».

Фотогалерея

Тэги:  агрессия россии, политехник, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.06 Криминал и происшествия Российский агрессор уничтожил более 3 тысяч дельфинов в Черном море 24.06 Общество Комитет Сената США одобрил резолюцию о признании россии страной-спонсором терроризма 24.06 Криминал и происшествия Утренние обстрелы Харьковской области: есть погибшие и раненые
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 