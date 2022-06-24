В Харькове взорван спорткомплекс «Политехник» (фото)

В результате нанесения ракетного удара сильно пострадало здание спорткомплекса «Политехник» в Молодежном парке Харькова.
Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ
Подробнее о взрыве спорткомплекса «Политехник».
Эмоции в этот день могут перехлестывать через край. Лучше избегайте ненужных соблазнов, о которых впоследствии можете пожалеть.
В пятницу циклон находится над Харьковской областью, ожидаются грозы, сильные дожди и порывы ветра 15-20 метров в секунду. Местами гроза, град 6-19 мм.
24 июня каждый год мир отмечает неофициальный, но очень позитивный праздник – День бассейна.
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